В Москве вручили премию "Ника"

В московском театре имени Моссовета прошла церемония вручения кинопремии «Ника», пишет 29 марта utro.ru.

Церемония прошла 28 марта. Лучшим режиссером за фильм «Рай» был признан Андрей Кончаловский. «Рай» также стал лучшим игровым фильмом, обойдя фильмы «Монах и бес» Николая Досталя, «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Дама пик» Павла Лунгина» и «Коллектор» Алексея Красовского.

Лучшей актрисой в 2016 году стала Юлия Высоцкая («Рай»), а актером – Тимофей Трибунцев («Монах и бес»). Статуэтку за лучшие роли второго плана присудили Борису Каморзину («Монах и бес») и сразу двум актрисам – Елене Кореневой («Ее звали Муму») и Юлии Ауг («Ученик»).