В Екатеринбурге срочно приземлился Boeing 777

Помощь медиков никому из его пассажиров не понадобилась

Пассажирский Boeing 777 рейса Москва-Шанхай сегодня экстренно приземлился в Екатеринбурге, пишет 29 марта utro.ru.

Источник сообщает, что приземлившийся в екатеринбургском «Кольцово» лайнер перед приземлением долго кружил над аэропортом. Помощь медиков никому из его пассажиров не понадобилась.

Летевший тем рейсом Андрей Чибисов рассказал, что во время полета пилот по громкой связи сообщил о «технических сложностях» на борту, однако о причинах посадки самолета в Екатеринбурге вместо Шанхая его 150 пассажирам не рассказали и через полчаса после приземления.

В компании-перевозчике «Аэрофлот» также не стали комментировать экстренную посадку лайнера.