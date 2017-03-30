Матвиенко поручила найти площадки для диалога власти и общества

По словам Матвиенко, нельзя прикидываться, что ничего не происходит, и не видеть проблем, назревших в обществе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила одному из комитетов Госдумы подобрать варианты площадок, на которых состоялся бы диалог между властью и народом. Об этом пишет utro.ru.

Соответствующая инициатива была предложена сенатором Людмилой Нарусовой, которая отметила, что нужно примирить общество. По словам Матвиенко, нельзя прикидываться, что ничего не происходит, и не видеть проблем, назревших в обществе.