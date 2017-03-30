В Иркутской области мошенник выманил у таксиста 500 тысяч рублей

В Ангарске бывший заключенный представился таксисту предпринимателем и предложил ему умножить капитал в несколько раз. Потерпевший отдал псевдобизнесмену полмиллиона рублей. Об этом пишет utro.ru.

Инцидент произошел в январе. Выйдя из тюрьмы, бывший заключенный вызвал такси, чтобы доехать домой. Таксисту он представился бизнесменом и предложил гарантированный способ увеличить доход. Водитель такси поверил злоумышленнику и передал ему около 500 тысяч рублей. Позже потерпевший понял, что его обманули и позвонил в полицию, сотрудники которой по задержали мошенника.

Оказалось, что 26-летний и ранее знакомился с таксистами, представлялся предпринимателем, втирался в доверие и предлагал водителям выгодно вложить деньги в выгодное дело. Выявлено семь эпизодов подобных преступных деяний на общую сумму более 800 тысяч рублей.