В Москве в аварию попал микроавтобус с детьми

На одной из дорог Москвы микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с двумя автомобилями. Об этом пишет utro.ru.

Дорожное происшествие случилось 29 марта. В результате аварии с участием трех автомобилей травмы получили девять человек, семь из которых - дети. К месту ДТП направлен вертолет. Все девять пострадавших госпитализированы.