В Тюменской области водитель-нарушитель осужден на 10 месяцев колонии

В Тобольске суд приговорил 22-летнего молодого человека к 10 месяцам колонии строгого режима за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом пишет megatyumen.ru.

Первый инцидент произошел весной 2016 года, когда тоболяк получил восемь месяцев колонии за пьяную езду.

Второе аналогичное правонарушение было совершено в конце прошлого года, когда молодой человек вернулся из мест лишения свободы. Он управлял ВАЗ-21043, когда его остановили тобольские сотрудники ДПС, которые сразу обратили внимание на автомобиль, совершавший на дороге странные маневры. Медосвидетельствование выявило наличие в организме водителя алкоголя.

По решению суда правонарушитель получил 10 месяцев колонии строго режима. После выхода из колонии житель Тобольска не сможет управлять автомобилем три года.