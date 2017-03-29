В РФ нежелательные иностранные НКО теперь не смогут создавать юрлица

Иностранные некоммерческие организации (НКО), входящие в список нежелательных, теперь не смогут создать юридические лица на территории России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет utro.ru.

Раньше нежелательным иностранным НКО разрешалось создавать в РФ юрлица, но запрещалось создавать структурные подразделения.