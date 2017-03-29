В Ростовской области 38 тысяч человек остались без света

В Ростовской области сильный ветер привел к массовому отключению электричества. Без света остались около 38 тысяч жителей региона. Об этом пишет utro.ru.

Сейчас более 100 спасателей занимаются аварийно-восстановительными работами. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Ветер достигает скорости 20 метров в секунду, ожидается увеличение его порывов. МЧС области предупреждает о возможных подтоплениях берегов реки Дон и рекомендует людям не приближаться к воде во избежание чрезвычайных ситуаций.