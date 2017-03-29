В Нижнем Новгороде бездомный подделывал деньги

В Нижнем Новгороде бездомный фальшивомонетчик печатал купюры номиналом 500 рублей и расплачивался ими на рынках. Об этом пишет utro.ru.

Мужчина без определенного места жительства поселился в одном из административных зданий города, где сконструировал станки для изготовления поддельных купюр номиналом 500 рублей. Фальшивомонетчик печатал в день 200 тысяч ненастоящих рублей и сбывал их на городских рынках, где продавцы, как правило, не проверяли подлинность денег на специальном оборудовании.

Злоумышленник был задержан. Сотрудники правопорядка изъяли у него станки и около 400 фальшивых купюр. На мужчину заведено уголовное дело по факту фальшивомонетничества. Правонарушителю может грозить до восьми лет тюрьмы.