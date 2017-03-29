Украинцы просят у Крыма электроэнергию

Многие украинцы не порвали связи с Крымом, поскольку понимают, что выбор крымчан по воссоединению с РФ был правильным, подчеркнул Смирнов

Жители южных регионов Украины не раз просили власти Крыма начать им поставки электроэнергии. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на главу госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Заура Смирнова.

Смирнов отметил, что граждане Украины, живущие в районах, граничащих с Крымом, страдают от последствий энергетической блокады республики и сами нуждаются в электроэнергии.

Многие украинцы не порвали связи с Крымом, поскольку понимают, что выбор крымчан по воссоединению с РФ был правильным, подчеркнул Смирнов.