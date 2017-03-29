Кадыров и Галустян записали видеообращение к НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров и комики Михаил Галустян и Дмитрий Грачев сняли юмористическое видео, которое стало ответом на доклад НАТО о передаче КВН. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на видеозапись, опубликованную на странице Кадырова в Instagram.

Ранее центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал доклад о телевизионной передаче "Клуб веселых и находчивых". Эксперты Североатлантического Альянса назвали КВН одним из политических инструментов Кремля. В докладе авторы ссылались на выступления команды "Парапапарам" и фестивали "Голосящий Кивин".