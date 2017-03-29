Россиянам запретят работать ненормированно

Законопроект предполагает установить предельное число часов переработки – оно не должно будет превышать 120 часов в год

Некоторым категориям граждан России могут запретить ненормированный рабочий день, пишет megatyumen.ru 28 марта.

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, по которому в России нельзя будет устанавливать ненормированный рабочий день для беременных женщин, несовершеннолетних и иных уязвимых категорий работников.

В коллективном договоре или аналогичном ему правовом акте закрепят перечень должностей, подразумевающих переработки, а занятым на них работникам предлагается увеличить отпуск на срок до 15 дополнительных календарных дней.

Законопроект предполагает установить предельное число часов переработки – оно не должно будет превышать 120 часов в год.