В Тобольске начались съемки фильма "Тобол"

Съемки исторического фильма «Тобол» проходят в Тобольске, пишет megatyumen.ru 28 марта.

1 марта стартовали съемки исторического фильма «Тобол» по одноименной книге уральского писателя Алексея Иванова. В основу книги легли реальные события начала 18 века, а речь в ней идет об истории освоения Сибири.

Съемки проходят в нижнем и верхнем посадах Тобольска. Руководитель интернет-портала «Tobgorod.ru» Евгений Новоселов стал актером фильма ради эксперимента. Он снял ролик о том, как проходят съемки масштабной ленты. Его уже посмотрели более двух тысяч человек.

Новоселов рассказывает, что забавнее всего выглядит то, как артисты, загримированные и одетые по всем стандартам начала 18 века, делают селфи и постят их в сеть прямо со съемочной площадки.

В Тобольске снимут и пару «петербургских» сцен, для чего в город приедет исполнитель роли Петра I Дмитрий Дюжев.

