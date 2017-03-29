В Тюмени грузовик протаранил легковушку

Грузовой автомобиль и «Жигули» десятой модели стали участниками ДТП в Тюмени, пишет megatyumen.ru 28 марта.
Она произошла 27 марта на улице 50 лет ВЛКСМ. Предположительно, «десятка» выехала со второстепенной дороги и подрезала грузовик, после чего он протаранил «Жигули».
Рядом с местом ДТП, как рассказал очевидец, стоят еще две машины. У одной из них оторван бампер, но неизвестно, участвовала ли она в аварию.
В сводку областной Госавтоинспекции ДТП не попало.
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