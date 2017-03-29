В Москве 12 молодых людей сожгли российский флаг

Надругательство над российским флагом попадает под статью 329 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до одного года

В Москве сотрудники полиции задержали 12 молодых людей, которые подпалили флаг РФ с нарисованной на нем свастикой. Об этом пишет utro.ru.

По версии правоохранителей, перед тем, как сжечь флаг, молодые люди нарисовали на нем фашистскую символику. Однако задержанные сказали, что нашли флаг со свастикой на улице, и решили сжечь его.

На месте преступления были задержаны девять человек. Позже полицейские нашли еще трех участников правонарушения.

Надругательство над российским флагом попадает под статью 329 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до одного года.