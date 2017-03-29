Елена Мизулина выступила против психологов в школах

Мизулина считает, что неправильно "обрабатывать души" школьников в отсутствии их родителей

Спикер Совета Федерации РФ Елена Мизулина не поддержала введение должности психолога в школах страны. Об этом пишет utro.ru.

Мизулина считает, что неправильно "обрабатывать души" школьников в отсутствии их родителей. Спикер не поддержала "психологизацию школ", отметив, что против этого выступает и сообщество психологов.

В 2016 году после инцидента с двумя подростками, которые в Псковской области расстреляли полицейский автомобиль, а потом совершили суицид, глава Минобразования РФ Ольга Васильева заявила о необходимости введения в школах должности психолога.