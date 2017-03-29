На трассе Тюмень – Омск опрокинулся автомобиль

Ремень безопасности помог девушке-водителю избежать серьезных травм – врачи диагностировали у нее только ушиб кисти

На 113-м километре автодороги между Тюменью и Омском легковушка улетела в кювет, пишет megatyumen.ru 28 марта.

27 марта в десять утра на трассе Тюмень – Омск в окрестностях Заводоуковска 20-летняя девушка-водитель не справилась с управлением. «Лада» 15 модели, за рулем которой она сидела, зацепила «Газель», а затем опрокинулась в кювет и перевернулась.

Областная Госавтоинспекция сообщает, что ремень безопасности помог девушке-водителю избежать серьезных травм – врачи диагностировали у нее только ушиб кисти.