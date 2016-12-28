Владимиру Путину снова напомнили о живодёрстве

Президенту России Владимиру Путину вновь напомнили о случаях живодёрства в России. Специальный представитель главы страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Государственного совета высказал свою позицию по поводу ужесточения закона о недопустимом обращении с животными. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», этот вопрос остро встал в стране после интернет-разоблачения местных живодёрок. Пользователи Сети разместили фотографии убитых и зверски замученных животных, в истязании которых подозревают двух хабаровчанок, находящихся сейчас под арестом.

«По моему глубокому убеждению, во‑первых, нельзя делить наших братьев меньших на диких и домашних, а нужно выстраивать действенную систему по недопущению того, чтобы люди выбрасывали своих питомцев на улицу как надоевшую игрушку. Причём выбрасывают не только собак и кошек: наши СМИ в последнее время часто дают сообщения о так называемых бесхозных медведях, тиграх и даже крокодилах. Разумеется, необходимо поддерживать сеть приютов и центров передержки животных. Во‑вторых, ужесточения, на мой взгляд, требует законодательство в отношении различных передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животные содержатся в невыносимых условиях, а также в отношении граждан, которые используют животных для зарабатывания денег — фотографированием с ними туристов и так далее. Вы все это хорошо знаете», — приводит слова Сергея Иванова пресс-служба Кремля.

Ранее агентство сообщало, что на пресс-конференции по итогам уходящего года Владимиру Путину напомнил о хабаровских «живодёрках» один из журналистов. Глава государства полностью не поддержал идею об учреждении должности уполномоченного по правам животных. Также президент отметил, что несмотря на проблемы, к собакам и кошкам нужно относиться гуманно, в том числе к уличным. В том же ключе высказался ранее спикер парламента Хабаровского края Сергей Луговской.