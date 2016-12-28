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Стало известно, насколько увеличатся пенсии в 2017 году

Стало известно, насколько увеличатся пенсии в 2017 году
Скоро пенсионеры получат единовременную выплату в 5 000 рублей
10 минут назад
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Стало известно, что в первый месяц нового года пенсионеры по всей стране получат 5000 рублей. При этом с февраля 2017 страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся ориентировочно на 5,8%, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В 2017 году пенсионную систему России ждут некоторые изменения. В пресс-службе пенсионного фонда России подчеркнули, что они коснутся не только нынешних, и будущих пенсионеров, но и работодателей.

Так, в 2017 году индексация пенсий вернётся к прежнему порядку, когда страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а госпенсии, включая социальные, – с учётом индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Уже с февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся ориентировочно на 5,8 %. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учётом фиксированной выплаты в 2017 году составит 13 657 рублей.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля повысят как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6 %. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 349 рублей. С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на 5,8 %.

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017-го вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трёх пенсионных баллов.

Помимо пенсии и регулярных социальных выплат в январе 2017 года российские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 000 рублей.

В фонде также подчеркнули, что по пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017-м необходимо иметь не меньше 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров по линии ПФР увеличится с 43,3 миллионов до 43,9 миллионов человек. Увеличение связано с естественным ростом численности пенсионеров в стране.

Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 тысяч рублей. Направления использования материнского капитала остаются те же, их четыре: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 рублей. В случае, если с выплатами всё-таки возникнут какие-то проблемы, то деньги можно будет получить через месяц, в феврале, вместе с основной пенсией. Такое возможно, например, если человек во время доставки пенсии отлучился из дома.

 
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