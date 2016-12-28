В Тобольском районе хозяйка авто на летней резине попала в ДТП

За рулем "Нивы" находилась женщина, которая со своей годовалой дочерью направлялась забирать из школы старшего сына

На трассе Тобольск-Байгора автоледи на машине с летней резиной травмировала в аварии годовалую дочь, пишет megatyumen.ru.

Около полудня 26 декабря в Тобольском районе на седьмом километре трассы между Тобольском и Байгорой столкнулись иномарка Nissan Note и отечественная «Нива».

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что за рулем «Нивы» находилась женщина, которая со своей годовалой дочерью направлялась забирать из школы старшего сына. Девочка была в детском автокресле на заднем сиденье автомобиля.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan нарушил правила дорожного движения – он не выдержал дистанцию, двигаясь вслед за «Нивой».

При столкновении пострадала годовалая пассажирка отечественного автомобиля – она получила травму головы. Водители обеих машин не пострадали.

Как узнали автоинспекторы после аварии, «Нива» была оборудована летними автошинами. По факту дорожного происшествия производится проверка.