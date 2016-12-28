На трассе между Тюменью и Омском в ДТП пострадали двое

Два человека пострадали в аварии на трассе Тюмень-Омск, информирует megatyumen.ru.

Серьезная авария произошла 26 декабря на трассе между Тюменью и Омском. В темное время суток на 403 километре трассы прицеп тягача «МАЗ», которым управлял 55-летний мужчина, занесло на зимней дороге. Дальнобойщик не справился с управлением тяжелой машиной, и в итоге прицеп оказался на полосе встречного движения. В момент заноса по встречной полосе ехал микроавтобус Iveco Daily, управляла которым женщина 37 лет.

В ГИБДД Омской области источнику пояснили, что в аварии пострадали женщина, управлявшая микроавтобусом, и её 48-летний пассажир. Женщину-водителя госпитализировали в Крутинскую районную больницу, а мужчина сам отказался от помощи врачей.