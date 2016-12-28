Путин оценил ущерб РФ от плохой экологии в 6-15% ВВП

По словам президента РФ, каждый год около 7-8 миллионов человек в мире умирает от негативного влияния на их организм грязного воздуха

Загрязнённость окружающей среды наносит России ущерб в размере 6-15% ВВП. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

На заседании Госсовета по экологии Путин процитировал академика В. Вернадского, который писал об ответственности за природу, которую человеку рано или поздно придётся взять на себя.

Путин отметил, что время, которое предсказывал Вернадский, уже пришло и общество набрало большой экологический долг, но до сих пор не остановилось.

По словам президента РФ, каждый год около 7-8 миллионов человек в мире умирает от негативного влияния на их организм грязного воздуха. Всё это относится и к России.