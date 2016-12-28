В Тюмени осудят женщину, заколовшую мужа ножом

46-летняя жительница Тюмени в скором времени предстанет перед судом

Жительница Тюмени, которая в состоянии алкогольного опьянения вонзила нож в грудь мужу, предстанет перед судом, пишет megatyumen.ru.

46-летняя жительница Тюмени в скором времени предстанет перед судом. Её обвиняют в убийстве супруга, который погиб 23 сентября этого года.

Согласно материалам Следственного управления СКР по Тюменской области, обвиняемая вместе с мужем распивала алкогольные напитки в квартире на тюменской улице Судостроителей. Между супругами вспыхнула ссора, быстро переросшая в конфликт.

Женщина схватила нож и вонзила его в грудь мужу. Мужчина скончался там же спустя некоторое время. Теперь судьбу тюменки решит суд.