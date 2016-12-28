В Тюмени при аварии Honda оказалась на тротуаре

Дорожное происшествие с участием двух машин произошло на Западносибирской улице утром 27 декабря

После ДТП в Тюмени автомобиль Honda выбросило на пешеходную часть рядом с автобусной остановкой, информирует megatyumen.ru.

Дорожное происшествие с участием двух машин произошло на Западносибирской улице утром 27 декабря. По словам очевидца, в автомобиль Honda врезалась другая японская иномарка – Toyota.

Авария имела место рядом с автобусной остановкой. Honda после удара оказалась выброшена на тротуар с поврежденным правым боком. Свидетели, видевшие стоящую около остановки машину, предполагают, что её водитель пытался повернуть налево, но не уступил проезд «соотечественнице», и Toyota ударила авто в правый бок.

Настоящую причину столкновения и обстоятельства аварии предстоит узнать автоинспекторам. В ГИБДД Тюмени подтвердили, что пострадавшие в ДТП отсутствуют