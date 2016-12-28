Жители Тюмени отправят детям Сирии посылку с подарками

Тюменское концертно-театральное объединение в лице своих работников поддержало акцию "Дети Урала – детям Сирии" и собрало посылку с новогодними подарками. Об этом пишет megatyumen.ru.

Посылка будет отправлена сирийским детям, которые из-за военных конфликтов не могут позволить себе многие удовольствия детства. Внутри коробки лежат наборы с красками, пластилином, цветными карандашами, фломастерами, кисточками, альбомами, наборами для вышивания и т.д.

Юлия Шакурская, которая занимает должность гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения рассказала, что сирийские дети, как и любые другие, хотят творить и познавать мир через творчество, но они не имеют этой возможности. Директор отметила, что посылка может подарить детям много положительных эмоций, которых сейчас так не хватает им.

Груз, который будет собран в рамках акции, отправится в Сирию на самолёте Минобороны РФ. Подарки будут вручены детям под Новый Год.

