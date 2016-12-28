В Тюменской области в аварии погиб мужчина

Иномарку занесло на обочину, где были припаркованы три машины, и зажало между автомобилями

В минувший понедельник на дороге, соединяющей Сургут и Салехард, мужчина за рулём автомобиля Renault разогнался и вылетел на встречную полосу движения. Иномарку занесло на обочину, где были припаркованы три машины, и зажало между автомобилями. Мужчина не смог выбраться и скончался от полученных травм. Об этом пишет megatyumen.ru.

Сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам, что во время гололёда не нужно резко тормозить, поскольку это может привести к потере управления транспортным средством.

