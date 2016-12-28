В РФ в 2017 году бензин подорожает на уровень инфляции

В следующем году бензин подорожает на уровень инфляции. Информация о резком и значительном подорожании - провокация, направленная на то, чтобы взволновать рынок. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на замглавы Минэнерго Кирилла Молодцова.

В начале каждого нового года стоимость бензина всегда повышается. Это стало привычной и обычной ситуацией. Информация о стремительном скачке цены - провокация, за которой скрывается стремление взбудоражить отечественный рынок, сказал Молодцов.

Замглавы Минэнерго отметил, что в текущем году рост стоимости бензина оказался ниже, чем уровень инфляции: бензин стал дороже на 3,7%, а инфляция составила 5,3%. Спрос на бензин снизился по сравнению прошлыми годами, и на это оказало влияние много причин: как технологические, так и личные. Что касается последних, то замечено, что больше людей начало пользоваться метрополитеном и автобусами.

Молодцов не ждёт проблем в связи с ремонтными работами на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщает заместитель министра, "Газпромнефти", владеющей заводом, порекомендовано приобретать для своих заправочных станций в Московской области бензин у НПЗ ЯНОС и "Нижегороднефтеоргсинтеза". На 100 тысяч тонн увеличились запасы бензина в РФ в течение последних двух недель. В следующем году планируется произвести 39,8 миллионов тонн бензина и 70 миллионов тонн дизтоплива, что обеспечит потребности российского рынка.

13 декабря гендиректор нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов в эфире канала "Россия 24" сообщил, что стоимость бензина и дизтоплива вырастет из-за увеличения акцизов. Алекперов отметил, что с нового года бензин подорожает на два рубля, но его компания не будет резко повышать цену, а сделает это плавно в течение года.

Федеральная антимонопольная служба опровергла заявление главы ЛУКОЙЛа и вынесла Алекперову предупреждение.

