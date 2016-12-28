В Тюмени алабай кидался на людей и собак

Первой целью бешеного алабая чуть не стал тюменец, который, по счастью, успел спрятаться в припаркованную машину и позвонить в полицию

В Тюмени бешеный пес, породы среднеазиатской овчарки (алабай) устроил охоту на людей и бездомных собак, пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошел в районе Дома обороны неподалеку от завода в утренние часы 26 декабря. Выбежав с территории рядом с заводом СТО, среднеазиатская овчарка напала на стаю бездомных собак. О подробностях источнику рассказала Татьяна – куратор пункта приема бездомных животных «Потеряшки».

Первой целью бешеного алабая чуть не стал тюменец, который, по счастью, успел спрятаться в припаркованную машину и позвонить в полицию. Пес, сперва покрутившись возле автомобиля, атаковал стаю беспризорных собак. Одна из его жертв погибла от ран на месте, ещё два животных получили рваные раны и скрылись.

После побега взрослых собак алабай переключился на щенка. Работники завода в попытке защитить детеныша подбежали в овчарке с палками. К ним присоединился и случайный прохожий. Общими усилиями людям удалось отогнать алабая от щенка, и он переключил внимание на взрослую собаку, которая в попытке спастись вылетела на проезжую часть и попала под колеса автомобиля.

Татьяна рассказала, что позже собаку пришлось усыпить в ветеринарной клинике – раны оказались слишком серьезными. Куратор «Потеряшек» узнала о случившемся сразу после происшествия – ей сообщили о происходящем женщины, которые периодически подкармливали стаю.

Люди, случайно проходившие по улице в момент собачьей драки, не пострадали. Женщины с детьми, оказавшиеся рядом, спрятались в городском транспорте. Сотрудники полиции и спецслужбы поймали алабая и увезли в неизвестном направлении.

Щенок, пострадавший от алабая, в крайне тяжелом состоянии находится под присмотром Татьяны: у него повреждены бедро, шея и лопатка. Куратор надеется, что щенок сможет оправиться от полученных ранений.

