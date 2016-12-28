В РФ могут запретить рекламу на ТВ и радио в праздничные дни

Депутат Госдумы и член "Единой России" Евгений Федоров предложил поправки в закон "О рекламе", в соответствии с которыми предполагается на время праздничных дней запретить трансляцию по телевидению и радио любой рекламы, кроме социальной. Речь идёт, прежде всего, о новогодних каникулах. Об этом пишет utro.ru.

Как сообщает автор инициативы, на новогодних каникулах подавляющая часть россиян отдыхает дома и смотрит телевизор, где показывают фильмы, музыкальные концерты и детские передачи. Эфир постоянно прерывается навязчивой рекламой, что негативно отражается на настроении зрителей и доставляет россиянам психологические неудобства.

На новогодних праздниках человек хочет расслабиться и посмотреть добрые советские фильмы, а не идиотскую рекламу, которая постоянно прерывает трансляции и призывает человека купить какие-то ненужные вещи, утверждает депутат.

Фёдоров сказал, что реклама и маркетологи, которые её создают, провоцируют людей на ненужные траты денег. На праздниках человек отдыхает и расслабляется, при этом его бдительность снижается, что и пытаются использовать маркетологи, предлагая людям невообразимые скидки в своих магазинах. В итоге праздничные дни омрачаются от неудовольствия за совершенно ненужные покупки.

Парламентарий отметил, что рекламщики имеют уйму времени для того, чтобы предлагать свой товар, и ничего страшного не случится, если их не будет на новогодних каникулах. Более того, это будет приятно всем людям, и в том числе маркетологам, которым тоже нужно отдыхать.

Инициативу Фёдорова поддержала Общественная палата РФ. По мнению юристов, принять соответствующие поправки в закон "О рекламе" теоретически возможно, однако от такой меры будет больше вреда, нежели пользы.

Юристы отмечают, что принять закон об ограничении трансляции рекламы на телевидении и радио теоретически возможно, но на практике от такого запрета будет больше вреда, чем пользы. Владельцы СМИ, стремясь сократить падение доходов от рекламы, которое произошло в праздничные дни, увеличат показ рекламы в обычные дни. Кроме того, телеканалы и радиостанции будут против новой инициативы, поскольку они от запрета рекламы потеряют прибыль, что в итоге может сказаться на ухудшении качества передач и программ.

