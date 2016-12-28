В Тюмени собутыльник ударил женщину ножом

Разгоряченные алкоголем люди поспорили, и перепалка быстро переросла в ссору

Жительница Тюмени едва не погибла от ножевого ранения в ссоре с собутыльником, информирует megatyumen.ru.

Серьезные травмы получила 33-летняя тюменка, поссорившись с собутыльником. В ночное время суток 23 декабря она выпивала вместе с безработным жителем Исетского района 27 лет.

Разгоряченные алкоголем люди поспорили, и перепалка быстро переросла в ссору, во время которой молодой человек ударил женщину ножом.

Тюменка чудом не погибла от потери крови. Покушавшегося на ее жизнь мужчину задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.