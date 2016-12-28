В Москве ограбили ювелирный магазин

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При ограблении не пострадали ни покупатели, ни персонал магазина
|Фото: megatyumen.ru
На севере российской столицы произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина, информирует utro.ru.
Неустановленный грабитель, вооруженный пистолетом, ворвался в ювелирный магазин, расположенный на севере Москвы по адресу Ленинградский проспект, 56.
В московском главуправлении МВД России рассказали, что, угрожая пистолетом сотрудникам магазина, он забрал ювелирные украшения, находившиеся на витрине, и скрылся с места происшествия.
При ограблении не пострадали ни покупатели, ни персонал магазина.
Сейчас на месте инцидента работает оперативная группа, следователи продолжают поиски преступника. Стоимость похищенных ценностей пока ещё точно не установлена.