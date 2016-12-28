Выдворить Рынску из России требуют 65 тысяч человек

Петицию за депортацию Божены Рынски из России подписали уже 65 тысяч человек, информирует utro.ru.

Петиция, призывающая лишить российского гражданства Божену Рынску, появилась накануне сайте change.org. За то, чтобы блогерша и обозревательница светской жизни покинула Россию, подписались уже более 65 тысяч активистов сайта.

Чтобы гражданская петиция получила право на рассмотрение властями страны, подписи под ней должны поставить не менее ста тысяч человек – их собирает портал «Российская общественная инициатива».

Реакция общественно активных граждан последовала после заявления Рынски в социальной сети Facebook. В нем блогерша глумилась над гибелью журналистов телекомпании НТВ, чья съемочная группа разбилась при крушении борта Ту-154 над Черным морем.

В 2014 году Божена Рынска уже была замешана в скандале, связанном с телеканалом НТВ. После нападения на корреспондента телекомпании, в котором пострадала видеокамера, суд приговорил Рынску к году исправительных работ.