В Твери состоится чемпионат по поеданию пиццы

В Твери пройдет чемпионат города по поеданию пиццы на скорость. Об этом пишет utro.ru.

Участники соревнования будут есть на скорость 25-сантиметровую пиццу Пепперони. Победа достанется тому, кто за самый короткий промежуток времени съест целую пиццу. Победителю достанется 10 пицц и памятный приз.

В 2008 году мужчина из Новой Зеландии съел пиццу за 105 секунд, установив первый рекорд, который в 2012 году был побит гражданином ОАЭ (64 секунды). Но в 2014 году японец Такеру Кобеяши превзошел всех и поставил новый мировой рекорд, который до сих пор никем не превзойден: пицца была съедена за 59 секунд.