В России ученые создали имплантаты костей из полиэтилена

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В основе новой разработки лежит сверхвысокомолекулярный полиэтилен
|Фото: 360tv.ru
Российские ученые изготовили и успешно испытали имплантаты костей, сделанные из полиэтилена. Об этом пишет utro.ru.
В основе новой разработки лежит сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Имплантаты представляют собой многослойные каркасы, которые повторяют строение костной ткани. В настоящее время успешно проведены испытания на животных: все образцы прижились.
Разработка российских ученых может помочь тем, кому вследствие травмы или болезни необходима замена костной ткани. Каждый год в РФ врачи проводят около 70 тысяч операций, связанных с восстановлением травмированных костей.