Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с президентом Ирана

Роухани назвал политику, экономику и культуру теми сферами, в которых происходит сотрудничество двух государств

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани и отметил, что российско-иранские отношения можно назвать добросердечными и продвинутыми. Об этом пишет utro.ru.

Медведев добавил, что визит президента Ирана свидетельствует о том, что отношения между странами могут стать еще более глубокими и теплыми.

Роухани назвал политику, экономику и культуру теми сферами, в которых происходит сотрудничество двух государств. Президент Ирана заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана будет способствовать укреплению мира и стабильности.