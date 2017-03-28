В Тюмени мальчик спас отца от смерти

Ребенок вызывал скорую помощь, когда у его отца случился инсульт, пишет megatyumen.ru 27 марта.

26 марта в Тюмени мальчик позвонил на станцию скорой помощи и рассказал, что его 44-летний отец лежит на полу без сознания. Накануне мужчина жаловался на боль в голове и шее, а затем выпил бутылку пива. У него начались судороги и потливость, после чего он упал на пол.

Бригада медиков приехала через 13 минут после вызова и подтвердила кровоизлияние в мозг. Оказалось, что проблемы с давлением возникли у пациента уже давно, но за здоровьем он не следил. Лекарства снизили давление у мужчины. В состоянии комы его доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации.