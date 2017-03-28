В Петербурге протестующие дальнобойщики сожгли автомобиль

Автомобиль потушили силами одного пожарного расчета, пострадавших нет

В знак протеста дальнобойщики подожгли легковой автомобиль рядом со Смольным, пишет utro.ru 27 марта.

В управлении МЧС Петербурга рассказали, что автомобиль потушили силами одного пожарного расчета, пострадавших нет.

С 27 марта в России началась бессрочная акция протеста дальнобойщиков. Ее целью является отмена системы взимания платы «Платон».

С 15 апреля текущего года тариф «Платона» должен был вырасти в два раза – с 1,53 до 3,06 рубля за километр пути. Кабмин принял решение продлить льготный период и поднять с 15 апреля оплату до 1,91 рубля за километр – то есть, проиндексировать тариф только на 25%.