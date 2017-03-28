В Москве прошел пикет против осквернения монумента в Волгограде

В Москве рядом со зданием Генпрокуратуры собрались пикетчики, требующие привлечь к ответственности тех, кто осквернил монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Об этом пишет utro.ru.

На фотографии, опубликованной в группе "Команда Навального. Волгоград" в социальной сети "ВКонтакте", скульптура частично окрашена в зеленый цвет.

Участниками пикета стали 40 человек, которые призвали наказать виновных в глумлении над монументом. В самом Волгограде некоторые горожане попросили прокуратуру привлечь к ответственности "команду Навального" за глумление над символом Победы.