В Тюмени полицейский гонялся за нарушителем порядка по льду реки

В Тюмени на льду реки Тура мужчина распивал алкоголь, пока за ним не приехали полицейские. Однако правонарушитель попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет megatyumen.ru. со ссылкой на фотографии очевидца с места происшествия.

Инцидент произошел 25 марта. Тюменец выбрал нестандартное место для употребления алкогольных напитков - покрытую подтаявшим льдом реку Туру. Когда сотрудник полиции попытался подойти к мужчине, тот побежал. Началась погоня. Полицейский и беглец пересекли реку, и только

на берегу правонарушителя удалось задержать. Пользователи социальной сети иронично отреагировали на фоторепортаж с места события, опубликованный очевидцем этой истории.