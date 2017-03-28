В Тюменской области детей перевозил пьяный водитель школьного автобуса

|
|
Мужчина повез девятерых школьников и учителя физкультуры в один из поселков района для сдачи норм ГТО
|Фото: megatyumen.ru
На одной из дорог Тобольска сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов школьный автобус, водитель которого оказался пьян. Об этом пишет megatyumen.ru.
Инцидент произошел 25 марта. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель школьного автобуса повез девятерых школьников и учителя физкультуры в один из поселков района для сдачи норм ГТО. Инспекторы ГИБДД остановили транспортное средство, чтобы проверить документы, и заметили признаки опьянения у водителя. После прохождения медосвидетельствования оказалось, что 43-летний водитель пьян. Мужчина просил правоохранителей не заводить на него административное дело, учитывая факт наличия у него пятерых детей.
Автобус был эвакуирован на штрафстоянку. Теперь должностные лица, выпустившие на линию нетрезвого водителя, ответят перед законом.