В Тюмени столкнулись две автоледи на иномарках

Одна из автомобилисток проехала на красный цвет светофора и спровоцировала аварию

На одной из дорог Тюмени произошло столкновение автомобилей Honda и Toyota Corolla, которыми управляли женщины. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожный инцидент случился 24 марта. Одна из автомобилисток проехала на красный цвет светофора и спровоцировала аварию. В результате ДТП 25-летняя женщина за рулем Honda повредила голову и ногу. Управлявшая автомобилем Toyota Corolla 31-летняя женщина ушибла колено. Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.