В Тюмени служба такси расклеила спам с Дианой Шурыгиной

В Тюмени все стены торгового центра оказались обклеены листовками одной из служб такси, пишет megatyumen.ru 27 мая.

Скандал с агрессивной PR-кампанией одной из служб такси в Тюмени получил новый виток. Утром на стенах торгового центра, расположенного на улице Малиновского, оказалось множество листовок. Их героиней стала скандально известная по телеэфирам и интернет-мемам Диана Шурыгина.

Судя по всему, обклеить здание неустановленные лица успели ночью. Ранее аналогичным образом в Тюмени оклеили фасады нескольких домов и даже автомобили горожан. Кто именно распространяет подобный «спам» на стенах городских зданий, остается неизвестным.