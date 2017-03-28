У партии "Единая Россия" появился свой новостной сайт

Партия "Единая Россия" создала свой новостной агрегатор - сайт, где можно будет читать о региональных депутатах, их инициативах и принятых законопроектах. Сайт называется "ЕР в твоем регионе". Об этом пишет utro.ru.

Ресурс создан для того, чтобы люди, проживающие в регионах, всегда были в курсе о деятельности депутатов и проектах, которые реализуются партией в том или ином субъекте РФ. Сайт будет автоматически аккумулировать новости из постов парламентариев и аккаунтов отделений "Единой России" в соцсетях.

Ранее Сергей Неверов, который занимает пост секретаря генсовета "Единой России", объявил о начале работы партии в новом формате, который предполагает встречи партийцев с жителями регионов.