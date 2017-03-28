В Астрахани вор обокрал уборщицу "Газпром энерго"

Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей

В Астрахани вор проник в квартиру, где проживает 57-летняя уборщица "Газпром энерго", и похитил золотые украшения на сумму около 300 тысяч рублей. Об этом пишет utro.ru.

Злоумышленник через окно залез в квартиру, откуда вынес несколько золотых колец и браслет. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего злоумышленника, который ранее совершал аналогичные преступления. Правонарушитель находится в СИЗО. На него заведено уголовное дело.