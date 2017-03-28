Турция рассматривает возможность отмены визового режима с Россией

Глава внешнеполитического ведомства Турции пояснил, что еще до происшествия со сбитым самолетом Москва и Анкара были готовы к отмене виз

Турецкие власти настроены на обсуждение с Россией возможного введения безвизового режима. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Так как отношения между странами достигли нормализации, то можно обсуждать вопрос о введении безвизового режима, отметил Чавушоглу и добавил, что турецкие власти ставят в аэропортах специальные устройства, которые идентифицируют личность.

Глава внешнеполитического ведомства Турции пояснил, что еще до происшествия со сбитым самолетом Москва и Анкара были готовы к отмене виз. Теперь можно вновь вернуться к этому вопросу, сказал Чавушоглу. Улучшение российско-турецких отношений может способствовать решению многих проблем, например, прекращению войны в Сирии, подчеркнул Мевлют Чавушоглу.