Рубль может ослабнуть на 5%

Министерство финансов РФ планирует закупить большой объём валюты, что может привести к обвалу рубля на 5%. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление главы ВТБ Андрея Костина.

Он отметил, что на такой процент рубль может ослабнуть, если исходить из стоимости нефти в 55 долларов за баррель.