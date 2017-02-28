Продажи новых легковушек в России вырастут на 7%

Прогноз о росте продаж легковых автомобилей в России сделала консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC), пишет телеканал «360».
По прогнозу, продажи легковых автомобилей в 2017 году составят до 1,4 миллиона единиц. Сильнее всего вырастет спрос на иномарки российской сборки – до 810 тысяч штук.
Прогноз базируется на ценах на нефть. В 2017 году цена может вырасти с 43,3 до 55 долларов за баррель.
Эксперты PwC также ждут роста в России продаж грузовых автомобилей на 5% - до 56 000 штук. На рынке автобусов продажи за год могут вырасти на 8%, достигнув 11 200 единиц.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.