Непропуск "скорой помощи" могут приравнять к нетрезвому вождению

Максимальное наказание за вождение в нетрезвом виде – это лишение свободы на срок до двух лет

Минздрав России предложил приравнять отказ пропустить «скорую помощь» к вождению в нетрезвом виде, пишет телеканал «360».

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в кулуарах инвестфорума в Сочи рассказала о законопроекте, который предлагает ужесточить наказание и в случае отказа пропускать «скорую» лишать водителей прав на срок до 1,5 лет, а также увеличить штрафы с 500 рублей до 30 тысяч рублей.

По действующему законодательству, максимальное наказание за вождение в нетрезвом виде – это лишение свободы на срок до двух лет, оно назначается за повторное пребывание за рулем в пьяном виде в течение года.

