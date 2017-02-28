Ученые Сибири нашли мутацию у мух на спутнике

Спутник провел в околоземном пространстве два месяца

Сибирские ученые нашли отклонения в формировании генома мух-дрозофил, которые родились на космическом спутнике Фотон-М4, пишет телеканал «360».

В лаборатории геномики Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН ученые проверяли развитие живых организмов в условиях невесомости и космического полета. В экспериментах участвовали мухи, ранее не подвергавшиеся земному притяжению.

Оказалось, что невесомость способна модифицировать гены насекомых, в частности, отвечающие за формирование экзоскелета (то есть, хитиновой оболочки мухи).

Спутник провел в околоземном пространстве два месяца. При этом, вернувшись на Землю, мухи адаптировались всего за 12 часов.