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ФАС: Контракт Смольного со студией Артемия Лебедева признан незаконным

ФАС: Контракт Смольного со студией Артемия Лебедева признан незаконным
Договор был подписан уже после выполнения работ
10 минут назад
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Контракт на разработку туристического логотипа Санкт-Петербурга, заключенный между Смольным и студией Артемия Лебедева, признан незаконным, пишет телеканал «360».

Комиссия УФАС предписала комитету по туризму городской администрации Санкт-Петербурга разорвать контракт со студией Артемия Лебедева разработку логотипа города.

Договор был подписан уже после выполнения работ. Известно, что стоимость его составила символический один рубль.

Решение ФАС пока неизвестно. По регламенту, решение и предписание должно быть опубликовано в течение десяти рабочих дней.

Логотипы были разработаны два года назад и используются городом.
 

 
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